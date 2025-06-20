Кремль заявил о терпимом отношении к риторике Трампа о Путине

Россия демонстрирует терпимость к высказываниям президента США Дональда Трампа относительно российского лидера Владимира Путина и рассчитывает на аналогичное отношение в ответ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News.

По словам представителя Кремля, у каждого политика свой стиль и манера выражения. Он отметил, что у республиканца свой уникальный способ коммуникации, который РФ воспринимает спокойно. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона проявляет уважение к собеседникам и ожидает взаимного отношения.