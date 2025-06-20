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20 июня, 04:55

Кремль заявил о терпимом отношении к риторике Трампа о Путине

Песков: Россия терпима к словам Трампа о Путине и ждёт взаимности

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Kremlin.ru

Россия демонстрирует терпимость к высказываниям президента США Дональда Трампа относительно российского лидера Владимира Путина и рассчитывает на аналогичное отношение в ответ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News.

По словам представителя Кремля, у каждого политика свой стиль и манера выражения. Он отметил, что у республиканца свой уникальный способ коммуникации, который РФ воспринимает спокойно. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона проявляет уважение к собеседникам и ожидает взаимного отношения.

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Ранее Трамп заявил, что Путин предложил республиканцу стать посредником в ближневосточном конфликте. На это предложение хозяин Белого дома ответил, что вопрос можно отложить на потом, предложив сначала сосредоточиться на урегулировании ситуации с Россией.

Тимур Хингеев
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