Озвучены причины, по которым Трамп может воздерживаться от ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп проявляет сдержанность в вопросе возможных ударов по Ирану, опасаясь, что вмешательство может привести к кризису, похожему на ситуацию в Ливии. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на инсайдеров из окружения главы Белого дома.

По словам одного из собеседников из администрации, республиканец не раз говорил наедине о том, что Иран может превратиться в «ещё одну Ливию» — страну, погружённую в хаос после внешнего вмешательства. Эти опасения возникли ещё до того, как Израиль начал свои операции против Тегерана.

«Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Первая — это хаос после того, что мы сделали с Каддафи. Вторая — вмешательство в Ливии затруднило переговоры с такими странами, как Северная Корея и Иран», — указал источник NYP.

Ещё один информатор отметил, что хозяин Белого дома боится, что после возможного конфликта в Иране может появиться лидер, более радикальный и опасный, чем нынешний верховный руководитель страны — Али Хаменеи.