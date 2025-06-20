Озвучены причины, по которым Трамп может воздерживаться от ударов по Ирану
NYP: Трамп опасается, что Иран превратится в Ливию, если США нанесут удар
Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп проявляет сдержанность в вопросе возможных ударов по Ирану, опасаясь, что вмешательство может привести к кризису, похожему на ситуацию в Ливии. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на инсайдеров из окружения главы Белого дома.
По словам одного из собеседников из администрации, республиканец не раз говорил наедине о том, что Иран может превратиться в «ещё одну Ливию» — страну, погружённую в хаос после внешнего вмешательства. Эти опасения возникли ещё до того, как Израиль начал свои операции против Тегерана.
«Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Первая — это хаос после того, что мы сделали с Каддафи. Вторая — вмешательство в Ливии затруднило переговоры с такими странами, как Северная Корея и Иран», — указал источник NYP.
Ещё один информатор отметил, что хозяин Белого дома боится, что после возможного конфликта в Иране может появиться лидер, более радикальный и опасный, чем нынешний верховный руководитель страны — Али Хаменеи.
Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США согласилась на нанесение авиаударов по территории Ирана в ближайшие выходные. Как отмечается в материале, решение о временной отсрочке принято по инициативе Трампа из-за возможных колебаний на фондовом рынке.