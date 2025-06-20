В США раскрыли возможные сроки ударов по ядерным объектам Ирана

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась на нанесение авиаударов по территории Ирана в ближайшие выходные. Об этом говорится в его публикации на платформе Substack, где он ссылается на источники в Соединённых Штатах и Израиле.

Как отмечается в статье, решение о временной отсрочке принято по инициативе хозяина Белого дома. По словам журналиста, американский лидер настаивал на том, чтобы операция не спровоцировала резкие колебания на фондовых площадках в момент их открытия.