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Регион
19 июня, 22:14

В США раскрыли возможные сроки ударов по ядерным объектам Ирана

Журналист Херш: США планируют нанести удар по Ирану в ближайшие выходные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась на нанесение авиаударов по территории Ирана в ближайшие выходные. Об этом говорится в его публикации на платформе Substack, где он ссылается на источники в Соединённых Штатах и Израиле.

Как отмечается в статье, решение о временной отсрочке принято по инициативе хозяина Белого дома. По словам журналиста, американский лидер настаивал на том, чтобы операция не спровоцировала резкие колебания на фондовых площадках в момент их открытия.

Военная цель располагается на глубине порядка 80 метров под землёй, что делает объект малодоступным для стандартных боеприпасов. В связи с этим, по данным источников Херша, предполагается применение стратегической авиации США, оснащённой специализированными средствами поражения, предназначенными для разрушения укреплённых подземных сооружений.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп планирует в течение следующих двух недель принять решение относительно потенциального удара по Ирану. До этого республиканец допустил возможность уничтожения подземных объектов иранской ядерной программы с помощью «матери всех бомб» GBU-57.

Тимур Хингеев
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