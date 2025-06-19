Трамп может обрушить на Иран «Мать всех бомб»
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США могут рассматривать возможность уничтожения подземные объекты иранской ядерной программы с помощью «матери всех бомб». Сценарии применения боеприпасов описало американское издание TWZ.
По оценке обозревателя Тайлера Рогоуэя, уничтожить подземный ядерный объект в Фордо способна американская 13,6-тонная корректируемая противобункерная бомба GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator, MOP). GBU-57 может пробивать до 61 метра грунта или до 19 метров железобетона, она разрабатывалась специально для ликвидации глубоко защищённых целей, таких как бункеры.
Её носитель — стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Его «прелесть» в том, что он может очень глубоко проникнуть в иранское воздушное пространство. При этом из-за ухудшения ситуации с ПВО Ирана вместо B-2 Spirit могут быть использованы израильские военно-транспортные самолеты C-130 Hercules.
Кроме того, в распоряжении Пентагона есть и «мать всех бомб» — фугасная авиабомба GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast, MOAB). Её вес превышает 9 тонн, энергия, выделяемая при её подрыве, эквивалентна 11 тоннам тротила.
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставший лев» и атаковала иранские ядерные объекты, включая Натанз. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают ежедневно обмениваться ударами.