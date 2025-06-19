Трамп может обрушить на Иран «Мать всех бомб»

США могут рассматривать возможность уничтожения подземные объекты иранской ядерной программы с помощью «матери всех бомб». Сценарии применения боеприпасов описало американское издание TWZ.

По оценке обозревателя Тайлера Рогоуэя, уничтожить подземный ядерный объект в Фордо способна американская 13,6-тонная корректируемая противобункерная бомба GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator, MOP). GBU-57 может пробивать до 61 метра грунта или до 19 метров железобетона, она разрабатывалась специально для ликвидации глубоко защищённых целей, таких как бункеры.

Её носитель — стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Его «прелесть» в том, что он может очень глубоко проникнуть в иранское воздушное пространство. При этом из-за ухудшения ситуации с ПВО Ирана вместо B-2 Spirit могут быть использованы израильские военно-транспортные самолеты C-130 Hercules.