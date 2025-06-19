«Бой уже проигран»: Ирану предрекли крах в войне с Израилем

Иран уже проиграл конфликт с Израилем из-за критического истощения ракетных запасов и невозможности их быстро восстановить. Такое мнение высказал военблогер Юрий Подоляка в беседе с изданием «Блокнот».

По его словам, Тегеран практически лишился боеприпасов, способных нанести серьёзный урон противнику. Ракеты, которые Иран использует сейчас, называют новейшими скорее из-за отсутствия старых систем, чем благодаря технологическим прорывам.

Подоляка отметил, что израильские удары по инфраструктуре КСИР серьёзно повредили иранские логистические цепи, включая входы в подземные арсеналы, заблокировав доступ к накопленным боеприпасам. Кроме того, Израиль целенаправленно уничтожает мобильные пусковые установки, которых у Ирана и так было мало. Их потери почти невосполнимы, особенно с учётом контроля Израиля над третью иранского воздушного пространства.

Оставшиеся ракеты размещены на удалённых базах, таких как Исфахан, что осложняет их применение, отметил эксперт. Расстояние до целей превышает 1600 км, а запасы ракет большой дальности крайне ограничены. Большинство из них используют жидкое топливо, повышающее их уязвимость.

Блогер считает, что у Ирана ещё есть шанс исправить ситуацию. Ему нужно отказаться от имитации успеха и трезво оценить уязвимости, иначе давление со стороны Израиля и США усилится.