Израиль обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

Впервые с момента начала военного конфликта между Ираном и Израилем, иранские силы применили ракету, оснащённую кассетным боезарядом. Об этом заявило израильское министерство иностранных дел в своем официальном сообщении.

Использование кассетных боеприпасов ограничено международным правом. Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года, принятая в Дублине, запрещает их производство, использование, передачу и накопление для 112 стран-подписантов, включая большинство стран Европы, Канаду и Австралию. Россия, США, Китай, Индия и Украина не присоединились к конвенции.