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Регион
19 июня, 14:36

Израиль обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Впервые с момента начала военного конфликта между Ираном и Израилем, иранские силы применили ракету, оснащённую кассетным боезарядом. Об этом заявило израильское министерство иностранных дел в своем официальном сообщении.

«Сегодня Иран впервые атаковал израильские города ракетой с кассетным боеприпасом», — говорится в публикации.

Использование кассетных боеприпасов ограничено международным правом. Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года, принятая в Дублине, запрещает их производство, использование, передачу и накопление для 112 стран-подписантов, включая большинство стран Европы, Канаду и Австралию. Россия, США, Китай, Индия и Украина не присоединились к конвенции.

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Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставший лев» и атаковала иранские ядерные объекты, включая Натанз. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают обмениваться ударами. В США заявили, что Вашингтон рассмотрит возможность уничтожения подземных объектов иранской ядерной программы с помощью «матери всех бомб».

Александра Мышляева
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