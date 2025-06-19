«Как в Чернобыле»: Раскрыты страшные последствия ядерного конфликта Ирана и Израиля

Ядерная война, вызванная Израилем и Ираном, может привести к глобальной угрозе в виде радиоактивного заражения. Таким мнением поделился политолог, публицист Юрий Светов. По его словам, обстановка на Ближнем Востоке очень страшная и опасная.

«Есть опасность того, что будут радиоактивные выбросы, и повторится что-то похожее на Чернобыль. Я в данном случае не хочу говорить «те правы, те неправы». Это длительная история, в которой всё запутано. Но и Соединённые Штаты ведут себя безответственно, поддержав атаки на Иран», — подчеркнул специалист в беседе с «Радио 1».

Светов дополнил, что Россия не станет посредником в данном конфликте. По его словам, нашей стране следует принять роль наблюдателя. Также политолог уверен, что США готовы ввязаться в войну, несмотря на слова главы Белого дома Дональда Трампа.

«Учитывая непредсказуемость господина Трампа и то, что он требует полной капитуляции от Ирана, говорит о том, что США готовы ввязаться в этой войну. Хотя Трамп клялся и божился, что в его президентство войн не будет», — пояснил Светов.

Также эксперт указал на соседство РФ с Ираном по Каспийскому морю, а также напомнил о подписанном договоре о взаимодействии и сотрудничестве. Политолог дополнил, что нужно будет быть готовым к потоку беженцев и облакам радиоактивного заражения.