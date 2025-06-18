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18 июня, 14:22

Слуцкий рассказал Life.ru, как не допустить ядерной войны Ирана и Израиля

Слуцкий: Россия должна стать посредником в конфликте Ирана и Израиля

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

В свете нарастающей напряжённости между Ираном и Израилем глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение о необходимости активного посредничества России для предотвращения ядерного конфликта в регионе. По его словам, только при участии Москвы можно достичь стабильности и снизить риски.

Слуцкий заявил, что Россия должна стать посредником в конфликте Ирана и Израиля. Видео © Life.ru

«Чтобы не было ядерной войны [между Ираном и Израилем], надо, чтобы Россия выступила посредником», — заявил Слуцкий на ПМЭФ-2025.

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О том, что мир находится в миллиметрах от катастрофы из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем ранее заявляла Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что вопрос уже не в теоретических обсуждениях, а в реальной угрозе, с которой сталкивается Иран.

Полина Никифорова
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