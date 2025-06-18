Слуцкий рассказал Life.ru, как не допустить ядерной войны Ирана и Израиля

В свете нарастающей напряжённости между Ираном и Израилем глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение о необходимости активного посредничества России для предотвращения ядерного конфликта в регионе. По его словам, только при участии Москвы можно достичь стабильности и снизить риски.

Слуцкий заявил, что Россия должна стать посредником в конфликте Ирана и Израиля. Видео © Life.ru

«Чтобы не было ядерной войны [между Ираном и Израилем], надо, чтобы Россия выступила посредником», — заявил Слуцкий на ПМЭФ-2025.