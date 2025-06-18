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Регион
18 июня, 12:37

«Абсолютно разные планеты»: В ГД заявили о невозможности сравнивать СВО и конфликт на Ближнем Востоке

Депутат Чернышов: Нельзя сравнивать обострение на Ближнем Востоке и СВО

Депутат Госдумы Борис Чернышов на полях ПМЭФ-2025 рассказал корреспонденту Life.ru о возможных сценариях развития ирано-израильского конфликта. Он также отметил, что только Россия способна стать реальным посредником между двумя противоборствующими государствами.

Борис Чернышов — о ситуации на Ближнем Востоке. Видео © Life.ru

«В этом конфликте очень много личного. Это позиция двух абсолютно разных планет, двух разных систем. Никаких аналогий с российско-украинским кризисом или специальной военной операцией проводиться не может», — отметил Чернышов.

Парламентарий назвал обострение ситуации между Ираном и Израилем одной большой трагедией для всего Ближнего Востока. Также он подчеркнул, что многие предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации в регионе уже сбылись. В связи с этим депутат заявил, что в ближайшее время мир продолжит наблюдать за эскалацией конфликта двух стран.

По словам собеседника Life.ru, вмешательство в конфликт США чревато сильнейшим кровопролитием и повторением ситуации в Ираке.

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Серьёзную тревогу вызывает ситуация вокруг иранских ядерных объектов, о чём ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что проблема вышла за пределы гипотетических сценариев, и теперь Иран стоит перед лицом реальной угрозы.

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
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