Кадыров встал на сторону Ирана и назвал его действия тактически правильными
Кадыров назвал ответ Ирана на действия Израиля логичным и правильным
Рамзан Кадыров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 977_ReX_977
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о ближневосточном конфликте, заявив, что считает ответ Ирана на действия Израиля оправданным и стратегически верным. Об этом чеченский лидер написал в своём телеграм-канале.
Кадыров отметил, что Иран на протяжении десятилетий находится под санкционным давлением, но при этом продолжает развивать независимую энергетическую программу, в том числе в сфере мирного атома. По словам чеченского лидера, несмотря на открытость Тегерана к международным инспекциям, он регулярно сталкивается с агрессивными действиями со стороны Израиля, включая атаки на учёных и военных.
Глава Чечни также выразил мнение, что Израиль, «почувствовав безнаказанность в отношении палестинского вопроса», намеренно провоцирует Иран, создавая ещё одну зону нестабильности в мире.
«Я считаю реакцию иранских военных вполне логичным, тактически правильным решением. Десятки лет мы слышали от сионистов и западных сатанистов информационные вбросы о том, что Иран вот-вот создаст ядерное оружие. Где оно? Наверное, оно там же, где и иракское ядерное оружие», — написал Кадыров.
Кроме того, он призвал международное сообщество обратить внимание на израильскую военную ядерную программу, поставив вопрос о числе боеголовок и степени её угрозы для глобальной безопасности.
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставший лев» и атаковала иранские ядерные объекты, включая Натанз. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают обмениваться ударами.