Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение по атаке на Иран

«У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: «Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться или нет, в течение следующих двух недель». Это цитата напрямую от президента для всех вас сегодня», — сообщила она на брифинге.