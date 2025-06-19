Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение по атаке на Иран
Белый дом: Трамп в ближайшие две недели примет решение по атаке на Иран
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Президент США Дональд Трамп планирует в течение следующих двух недель принять решение относительно потенциального удара по Ирану. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: «Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться или нет, в течение следующих двух недель». Это цитата напрямую от президента для всех вас сегодня», — сообщила она на брифинге.
Напомним, ранее Трамп допустил возможность нанесения удара американскими силами по иранским ядерным объектам. До этого он одобрил план военной операции против исламской республики, однако пока не дал старт. Кроме того, хозяин Овального кабинета допустил, что Вашингтон ударит по Ирану с помощью «Матери всех бомб».