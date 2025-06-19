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19 июня, 14:33

«Понятия не имеют»: Трамп ответил на публикацию WSJ по поводу его планов по Ирану

Трамп опроверг публикацию WSJ о разрешении удара по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он одобрил нанесение удара по Ирану, но ещё не отдал окончательный приказ. Он подчеркнул, что издание не владеет достоверными сведениями о его позиции по иранскому вопросу.

«The Wall Street Journal понятия не имеет, что я думаю по поводу Ирана!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США сомневается в целесообразности атаки на Иран
Президент США сомневается в целесообразности атаки на Иран

Ранее сообщалось, что в США обсуждают возможность применения мощнейшей бомбы GBU-57 для уничтожения подземных объектов иранской ядерной программы. Эта 13,6-тонная корректируемая бомба способна пробивать до 61 метра грунта и предназначена для ликвидации глубоко защищённых целей, таких как бункеры в Фордо. Основным носителем считается стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, способный проникать в воздушное пространство Ирана.

Милена Скрипальщикова
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