«Понятия не имеют»: Трамп ответил на публикацию WSJ по поводу его планов по Ирану
Трамп опроверг публикацию WSJ о разрешении удара по Ирану
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он одобрил нанесение удара по Ирану, но ещё не отдал окончательный приказ. Он подчеркнул, что издание не владеет достоверными сведениями о его позиции по иранскому вопросу.
«The Wall Street Journal понятия не имеет, что я думаю по поводу Ирана!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее сообщалось, что в США обсуждают возможность применения мощнейшей бомбы GBU-57 для уничтожения подземных объектов иранской ядерной программы. Эта 13,6-тонная корректируемая бомба способна пробивать до 61 метра грунта и предназначена для ликвидации глубоко защищённых целей, таких как бункеры в Фордо. Основным носителем считается стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, способный проникать в воздушное пространство Ирана.