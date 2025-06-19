«Понятия не имеют»: Трамп ответил на публикацию WSJ по поводу его планов по Ирану

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он одобрил нанесение удара по Ирану, но ещё не отдал окончательный приказ. Он подчеркнул, что издание не владеет достоверными сведениями о его позиции по иранскому вопросу.

«The Wall Street Journal понятия не имеет, что я думаю по поводу Ирана!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.