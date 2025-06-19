Президент США сомневается в целесообразности атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп намерен тщательно проверить обоснованность удара по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации.

Советники главы государства указывают, что главная забота Трампа — эффективность возможной атаки. Он сомневается, что мощные противобункерные ракеты, которые могут применить США совместно с Израилем, действительно уничтожат ключевой ядерный объект в Фордо — один из самых защищённых центров обогащения урана в стране.

«Мы будем готовы нанести удар по Ирану. Мы пока не уверены, что это необходимо. Мы хотим быть ненужными, но я думаю, что президент просто не уверен, что мы ещё нужны», — сказал один из американских чиновников.

Республиканец хочет гарантировать полное разрушение объекта в Фордо. Израильские власти выражают опасения, что сохранение этого комплекса позволит Ирану продолжать разработку ядерного оружия, подчёркивает источник.

Объект в Фордо занимает ведущее место в списке приоритетных целей Израиля. Однако у израильских вооружённых сил отсутствуют 13,6-тонные бункерные бомбы, способные разрушить это укрепление с воздуха, а также самолёты Northrop B-2 Spirit, предназначенные для их доставки. В распоряжении США есть подобное вооружение, находящееся в зоне досягаемости Ирана.