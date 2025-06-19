Президент США сомневается в целесообразности атаки на Иран
Axios: Трамп ставит под вопрос необходимость удара по ядерному объекту Ирана
Дональд ТРамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп намерен тщательно проверить обоснованность удара по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации.
Советники главы государства указывают, что главная забота Трампа — эффективность возможной атаки. Он сомневается, что мощные противобункерные ракеты, которые могут применить США совместно с Израилем, действительно уничтожат ключевой ядерный объект в Фордо — один из самых защищённых центров обогащения урана в стране.
«Мы будем готовы нанести удар по Ирану. Мы пока не уверены, что это необходимо. Мы хотим быть ненужными, но я думаю, что президент просто не уверен, что мы ещё нужны», — сказал один из американских чиновников.
Республиканец хочет гарантировать полное разрушение объекта в Фордо. Израильские власти выражают опасения, что сохранение этого комплекса позволит Ирану продолжать разработку ядерного оружия, подчёркивает источник.
Объект в Фордо занимает ведущее место в списке приоритетных целей Израиля. Однако у израильских вооружённых сил отсутствуют 13,6-тонные бункерные бомбы, способные разрушить это укрепление с воздуха, а также самолёты Northrop B-2 Spirit, предназначенные для их доставки. В распоряжении США есть подобное вооружение, находящееся в зоне досягаемости Ирана.
«Мы единственные, у кого есть возможность сделать это, но это не значит, что я собираюсь это сделать», — сказал хозяин Белого дома.
Напомним, Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил возможность нанесения удара американскими силами по иранским ядерным объектам. Ранее стало известно, что он одобрил план военной операции против исламской республики, но пока не дал команду на его исполнение.