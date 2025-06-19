Иран может подвергнуться военному удару со стороны США в ближайшее время

Американские власти готовятся к нанесению удара по территории Ирана в ближайшие дни, сообщает Bloomberg. Подготовка к возможной операции якобы уже ведётся на уровне руководства нескольких федеральных ведомств.

По информации агентства, на фоне роста опасений по поводу ядерной программы Тегерана в Вашингтоне активизировались внутренние консультации. Источники утверждают, что всё начнётся в ближайшие дни, однако решение пока не окончательное и может быть отложено или отменено.

Собеседники издания связывают усиление таких настроений с изменениями в позиции американского лидера Дональда Трампа. Республиканец, по их словам, стал более восприимчив к аргументам сторонников жёстких мер в отношении Ирана после встреч и консультаций с союзниками. В частности, отмечается роль сенатора Линдси Грэма*, который активно убеждает хозяина Белого дома рассмотреть военный сценарий. Как утверждается, президент США неоднократно связывался с ним для обсуждения этого вопроса.

Напомним, ранее сенатор Линдси Грэм* выступил с решительным призывом к президенту США Дональду Трампу позаботиться о том, чтобы ядерная программа была полностью ликвидирована. Политик отметил, что вариант частичного уничтожения ядерной программы Ирана допускать ни в коем случае нельзя.