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19 июня, 01:27

Российский генерал объяснил прибытие в Вашингтон «самолёта Судного дня»

Генерал Липовой: США подняли «самолёт Судного дня» из-за угрозы ядерного удара

Boeing E-4B Nightwatch. Обложка © Flickr / US Air Force

Boeing E-4B Nightwatch. Обложка © Flickr / US Air Force

Генерал-майор авиации Сергей Липовой, удостоенный звания Героя России, рассказал NEWS.ru о причинах прибытия в Вашингтон самолёта Boeing E-4B Nightwatch. Воздушное судно в США известно как «самолёт Судного дня».

«У Белого дома разработаны десятки вариантов на случай развития той или иной ситуации, в том числе и с применением ядерного оружия. Поэтому они, судя по всему, во всей этой ситуации рассматривают вероятный вариант, что самолёт этот может понадобиться», — отметил Липовой.

Он подчеркнул, что перемещение воздушного судна может быть связано как с техническими задачами, так и с возникшими предпосылками для тревоги. При этом генерал отметил вероятность того, что Вашингтон рассматривает сценарий с применением ядерного оружия Израилем.

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Напомним, ранее Boeing E-4B приземлился на авиабазе Эндрюс неподалёку от Вашингтона. Это стратегический объект, обслуживающий президента и высшее военное руководство страны. Самолёт может находиться в воздухе до недели и способен служить летающим командным центром.

Тимур Хингеев
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