«Самолёт Судного дня» сел на авиабазе под Вашингтоном
«Самолёт Судного дня» высшего руководства США замечен вблизи Вашингтона
В США «самолёт Судного дня» Boeing E-4B приземлился на авиабазе Эндрюс неподалёку от Вашингтона, обратили пользователи Сети. Это стратегический объект, обслуживающий президента и высшее военное руководство страны.
«Самолёт Судного дня» Boeing E-4B неподалёку от Вашингтона в США. Видео © Х / Defence Index
E-4B предназначен для управления государством в условиях глобального конфликта, включая ядерную войну. Он способен находиться в воздухе до недели, оснащён защитой от электромагнитного импульса и может служить летающим командным центром.
Маршрут «Самолёта Судного дня» Boeing E-4B. Фото © X / RealNews2020
Подобные действия ВВС США в последний раз предпринимались после теракта 11 сентября 2001 года. Причины нынешнего вылета официально не раскрываются.
На фоне этого в России также зафиксировано нечто необычное. Радиостанция УВБ-76, которую в Сети называют «радиостанцией Судного дня», 17 июня передала два новых шифрованных сообщения. Их содержание, как обычно, не поддаётся расшифровке, однако мониторинг подобных сигналов часто вызывает интерес у наблюдателей за глобальной безопасностью.
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