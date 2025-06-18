ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 14:20

«Самолёт Судного дня» сел на авиабазе под Вашингтоном

«Самолёт Судного дня» высшего руководства США замечен вблизи Вашингтона

В США «самолёт Судного дня» Boeing E-4B приземлился на авиабазе Эндрюс неподалёку от Вашингтона, обратили пользователи Сети. Это стратегический объект, обслуживающий президента и высшее военное руководство страны.

«Самолёт Судного дня» Boeing E-4B неподалёку от Вашингтона в США. Видео © Х / Defence Index

E-4B предназначен для управления государством в условиях глобального конфликта, включая ядерную войну. Он способен находиться в воздухе до недели, оснащён защитой от электромагнитного импульса и может служить летающим командным центром.

Маршрут «Самолёта Судного дня» Boeing E-4B. Фото © X / RealNews2020

Маршрут «Самолёта Судного дня» Boeing E-4B. Фото © X / RealNews2020

Подобные действия ВВС США в последний раз предпринимались после теракта 11 сентября 2001 года. Причины нынешнего вылета официально не раскрываются.

«Будем стоять насмерть»: Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон
«Будем стоять насмерть»: Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон

На фоне этого в России также зафиксировано нечто необычное. Радиостанция УВБ-76, которую в Сети называют «радиостанцией Судного дня», 17 июня передала два новых шифрованных сообщения. Их содержание, как обычно, не поддаётся расшифровке, однако мониторинг подобных сигналов часто вызывает интерес у наблюдателей за глобальной безопасностью.

Обложка © Х / Defence Index

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar