«Самолёт Судного дня» сел на авиабазе под Вашингтоном

В США «самолёт Судного дня» Boeing E-4B приземлился на авиабазе Эндрюс неподалёку от Вашингтона, обратили пользователи Сети. Это стратегический объект, обслуживающий президента и высшее военное руководство страны.

«Самолёт Судного дня» Boeing E-4B неподалёку от Вашингтона в США. Видео © Х / Defence Index

E-4B предназначен для управления государством в условиях глобального конфликта, включая ядерную войну. Он способен находиться в воздухе до недели, оснащён защитой от электромагнитного импульса и может служить летающим командным центром.

Маршрут «Самолёта Судного дня» Boeing E-4B. Фото © X / RealNews2020

Подобные действия ВВС США в последний раз предпринимались после теракта 11 сентября 2001 года. Причины нынешнего вылета официально не раскрываются.