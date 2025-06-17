«Бомжокрем»: «Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 17 июня передала два новых сообщения. Об этом сообщили блогеры, отслеживающие работу станции.

«12:40 по мск: НЖТИ 31553 ДУЭТОТИП 6855 6414, 14:34 по мск: НЖТИ 9709 БОМЖОКРЕМ 1192 2400», — говорится в сообщении.

«Жужжалка» — российская радиостанция на частоте 4625 кГц. Обычно она передаёт повторяющийся «жужжащий» сигнал, иногда заменяемый голосовыми закодированными сообщениями на русском.