«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала третье сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, также известная, как «Радиостанция Судного дня» или «жужжалка» снова передала сообщение. Это уже третье включение за сегодня.

Конспирологи выдвигают версию, что загадочная «радиостанция Судного дня» (UVB-76), вещающая на частоте 4625 кГц с характерным жужжащим сигналом и периодическими кодовыми сообщениями, представляет собой элемент секретной системы стратегической связи, активируемой в случае глобального конфликта. Наблюдаемое в последнее время усиление активности станции, работающей предположительно с 1980-х годов из неизвестного места в Подмосковье, некоторые связывают с обострением международной обстановки, хотя официального подтверждения этому назначению от властей никогда не поступало. Аналогичные станции существуют и в других странах, например британская «The Lincolnshire Poacher», которая предположительно вещала с Кипра.