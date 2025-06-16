«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала третье сообщение за день
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Радиостанция УВБ-76, также известная, как «Радиостанция Судного дня» или «жужжалка» снова передала сообщение. Это уже третье включение за сегодня.
В эфире прозвучал код «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939». Сообщение транслировалось в 19:12 по московскому времени.
Конспирологи выдвигают версию, что загадочная «радиостанция Судного дня» (UVB-76), вещающая на частоте 4625 кГц с характерным жужжащим сигналом и периодическими кодовыми сообщениями, представляет собой элемент секретной системы стратегической связи, активируемой в случае глобального конфликта. Наблюдаемое в последнее время усиление активности станции, работающей предположительно с 1980-х годов из неизвестного места в Подмосковье, некоторые связывают с обострением международной обстановки, хотя официального подтверждения этому назначению от властей никогда не поступало. Аналогичные станции существуют и в других странах, например британская «The Lincolnshire Poacher», которая предположительно вещала с Кипра.
Напомним, что «радиостанция Судного дня» передавала сообщения на протяжении последних двух дней. Вчера в её эфире прозвучала передача НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915. А сегодня УВБ-76 передала сразу два сообщения: одно из них было повтором вчерашней трансляции, но с другим числовым кодом, а второе выглядело так — НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500.