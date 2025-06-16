Радио «Судного дня» передало два загадочных сообщения на фоне взаимной бомбёжки Ирана и Израиля

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или «радио Судного дня», вновь вышла на связь. Днём 16 июня она передала сразу два сообщения.

Первое из них прозвучало в 16:20 и оказалось повтором вчерашнего сообщения, но с другими пятью цифрами в начале: НЖТИ 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915. Второе сообщение прозвучало в 14:58: НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500.

Конспирологи предполагают, что «радиостанция Судного дня» является частью системы связи, предназначенной для использования в случае масштабного конфликта. Активация этой станции, проявляющаяся в передаче сигналов, может свидетельствовать об усилении активности стратегических коммуникационных каналов. Характерной особенностью станции является постоянный фоновый шум, описываемый как «жужжание».