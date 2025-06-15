«Радио Судного дня» вышло в эфир с сообщением на фоне конфликта Ирана и Израиля
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Российская военная радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радиостанцией Судного дня», вновь вышла в эфир с закодированным сообщением на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Как сообщили мониторинговые группы, отслеживающие её активность, посредством перечисления имён в эфире «жужжалки» прозвучало следующее:
«НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915», — сказал диктор.
Напомним, предыдущий сигнал прозвучал 12 июня в 15:14 по московскому времени, а уже менее чем через сутки — в ночь на 13 июня — Израиль нанёс массированный авиаудар по ядерным объектам Ирана. В этот раз станция передала кодовое слово «ТКАЧОСАП».