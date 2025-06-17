В Сети появилась связанная с Ираном теория о таинственных числах на «Радиостанции судного дня»

В Сети появилась гипотеза о связи между недавним сообщением радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция судного дня», и конфликтом между Ираном и Израилем.

Пользователи заметили, что отдельные цифровые группы из эфирного сообщения подозрительно похожи на координаты, расположенные вблизи Тегерана.

«Если допустить, что 9064 соответствует 35.9064°N, а 6939 – 51.6939°E, то точка находится в окрестностях иранской столицы», — написали в социальных сетях.

Речь идёт о сообщении, переданном УВБ-76 вечером 16 июня, которое содержало фразу «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939». Интересно, что в тот же период времени поступали сообщения об обстрелах территории Ирана израильской армией. Пользователи Интернета активно обсуждают послание, но эксперты пока не дали ему оценку. Расшифровать его тоже никому не удалось.