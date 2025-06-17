В Сети появилась связанная с Ираном теория о таинственных числах на «Радиостанции судного дня»
В сообщении «Радиостанции Судного дня» обнаружили координаты Тегерана
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В Сети появилась гипотеза о связи между недавним сообщением радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция судного дня», и конфликтом между Ираном и Израилем.
Пользователи заметили, что отдельные цифровые группы из эфирного сообщения подозрительно похожи на координаты, расположенные вблизи Тегерана.
«Если допустить, что 9064 соответствует 35.9064°N, а 6939 – 51.6939°E, то точка находится в окрестностях иранской столицы», — написали в социальных сетях.
Речь идёт о сообщении, переданном УВБ-76 вечером 16 июня, которое содержало фразу «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939». Интересно, что в тот же период времени поступали сообщения об обстрелах территории Ирана израильской армией. Пользователи Интернета активно обсуждают послание, но эксперты пока не дали ему оценку. Расшифровать его тоже никому не удалось.
УВБ-76, действующая с 1976 года, является коротковолновой военной радиостанцией. За характерный звук, напоминающий жужжание, станция получила прозвище «жужжалка». Обычно в эфире слышны только шумы и жужжание, однако периодически передаются зашифрованные сообщения.
В последние дни в эфире «Радиостанции Судного дня» наблюдается активность. Началось всё с сообщения, которое звучало как «НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915». Второе сообщение звучало следующим образом: «НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500». Кроме того, был зафиксирован ещё один код: «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939».