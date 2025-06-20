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Регион
20 июня, 02:43

Лэмми заявил о двухнедельном периоде для достижения соглашения по Ирану

Дэвид Лэмми и Марко Рубио. Обложка © X / David Lammy

Дэвид Лэмми и Марко Рубио. Обложка © X / David Lammy

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обозначил срок в две недели для возможности дипломатического разрешения ситуации в Иране. Об этом он заявил в соцсети X.

«Ситуация на Ближнем Востоке остаётся опасной. Мы твёрдо решили, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Встретившись сегодня в Белом доме с Марко Рубио и со Стивом Уиткоффом, мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. В ближайшие две недели есть возможность достичь дипломатического решения», — написал Лэмми.

Он также сообщил, что отправится в Женеву, чтобы вместе с коллегами из Франции, Германии и ЕС встретиться с министром иностранных дел Ирана. По словам Лэмми, сейчас самое время положить конец сложной ситуации на Ближнем Востоке и предотвратить региональную эскалацию, которая никому не принесёт пользы.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует в течение следующих двух недель принять решение относительно потенциального удара по Ирану. Тем временем в администрации США проинформировали о согласии хозяина Белого дома на проведение атаки в ближайшие выходные.

Тимур Хингеев
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