Лэмми заявил о двухнедельном периоде для достижения соглашения по Ирану

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обозначил срок в две недели для возможности дипломатического разрешения ситуации в Иране. Об этом он заявил в соцсети X.

«Ситуация на Ближнем Востоке остаётся опасной. Мы твёрдо решили, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Встретившись сегодня в Белом доме с Марко Рубио и со Стивом Уиткоффом, мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. В ближайшие две недели есть возможность достичь дипломатического решения», — написал Лэмми.