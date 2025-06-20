«Война?»: Лобстеров в столовых американской армии связали с подготовкой удара по Ирану

В социальных сетях распространяются видео, на которых американские военнослужащие едят стейки и лобстеров в армейских столовых. В телеграм-канале «Военкоры Русской весны» уточнили, что по традиции в армии США такое меню обычно предвещает отправку в горячие точки.

Солдатам США подают стейки и лобстеров. Видео © Telegram / «Военкоры Русской весны»

«Война? Солдатам США подают стейки и лобстеров, как принято перед отправкой в горячую точку», — говорится в публикации.