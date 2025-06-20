«Война?»: Лобстеров в столовых американской армии связали с подготовкой удара по Ирану
«РВ»: Солдатам США подают стейки и лобстеров перед возможной отправкой в Иран
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В социальных сетях распространяются видео, на которых американские военнослужащие едят стейки и лобстеров в армейских столовых. В телеграм-канале «Военкоры Русской весны» уточнили, что по традиции в армии США такое меню обычно предвещает отправку в горячие точки.
Солдатам США подают стейки и лобстеров. Видео © Telegram / «Военкоры Русской весны»
«Война? Солдатам США подают стейки и лобстеров, как принято перед отправкой в горячую точку», — говорится в публикации.
Ранее в США раскрыли возможные сроки ударов по ядерным объектам Ирана. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась на нанесение авиаударов по территории Тегерана в ближайшие выходные. Решение о временной отсрочке принято по инициативе хозяина Белого дома.