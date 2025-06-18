Трамп рассказал о предложении Путина по Ближнему Востоку
Трамп утверждает, что Путин предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке
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Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что в недавнем разговоре президент Владимир Путин предложил выступить посредником в ближневосточном конфликте.
На предложение Трамп ответил, что этот вопрос можно отложить на потом, предложив сначала сосредоточиться на урегулировании ситуации с Россией. Он также подчеркнул, что, будь он президентом ранее, конфликт на Украине не начался бы.
«И я говорил с ним вчера. Вы знаете, он на самом деле предложил помочь в посредничестве. Я сказал, сделайте мне одолжение, давайте сначала разберемся с Россией», — рассказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Иран подготовил ракеты для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства Вашингтона в конфликт. Кроме того, Тегеран уже осуществил ракетную атаку по штаб-квартире израильской разведки «Моссад», расположенной недалеко от Тель-Авива.
Напомним, последние телефонные разговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись 19 мая, 4 июня и 14 июня 2025 года. В мае они более двух часов обсуждали прекращение войны в Украине. Трамп назвал беседу «отличной», а Путин — «конструктивной». В июне, после атаки Украины на российские аэродромы, 75-минутный разговор не привёл к прогрессу в мирных переговорах. Трамп отметил, что Путин намерен ответить на атаки, и выразил озабоченность эскалацией, но не стал давить на Россию.