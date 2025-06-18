Трамп рассказал о предложении Путина по Ближнему Востоку

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что в недавнем разговоре президент Владимир Путин предложил выступить посредником в ближневосточном конфликте.

На предложение Трамп ответил, что этот вопрос можно отложить на потом, предложив сначала сосредоточиться на урегулировании ситуации с Россией. Он также подчеркнул, что, будь он президентом ранее, конфликт на Украине не начался бы.

«И я говорил с ним вчера. Вы знаете, он на самом деле предложил помочь в посредничестве. Я сказал, сделайте мне одолжение, давайте сначала разберемся с Россией», — рассказал Трамп.