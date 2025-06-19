Путин: Встреча с Трампом была бы полезной, но нужна подготовка

Президент России Владимир Путин высказался о потенциальной встрече с коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, такой диалог мог бы принести пользу, однако для этого требуется тщательная подготовка. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с главами информационных агентств в рамках ПМЭФ.