Путин согласился с Трампом, почему они оба не приехали на переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин согласился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о причинах их отсутствия на переговорах с Украиной в Стамбуле. Заявление главы государства прозвучало на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По поводу заявления президента Трампа. Господин Трамп сказал: «Путин не едет [в Стамбул], потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?» И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — сказал президент.