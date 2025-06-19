ПМЭФ
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Регион
18 июня, 22:25

Путин согласился с Трампом, почему они оба не приехали на переговоры в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент России Владимир Путин согласился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о причинах их отсутствия на переговорах с Украиной в Стамбуле. Заявление главы государства прозвучало на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По поводу заявления президента Трампа. Господин Трамп сказал: «Путин не едет [в Стамбул], потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?» И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — сказал президент.

Трамп – о том, что Путин не поехал в Стамбул: Зачем ему ехать, если я не поеду?
Трамп – о том, что Путин не поехал в Стамбул: Зачем ему ехать, если я не поеду?

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.

Никита Никонов
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