Путин согласился с Трампом, почему они оба не приехали на переговоры в Стамбуле
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Президент России Владимир Путин согласился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о причинах их отсутствия на переговорах с Украиной в Стамбуле. Заявление главы государства прозвучало на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«По поводу заявления президента Трампа. Господин Трамп сказал: «Путин не едет [в Стамбул], потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?» И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — сказал президент.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.