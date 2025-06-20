Путин заявил о растущем влиянии БРИКС на мировую экономику
Путин: Пока доля G7 в мировой экономике продолжает уменьшаться, БРИКС — растёт
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин отметил, что доля стран G7 в мировой экономике с каждым годом уменьшается, в то время как влияние стран, объединённых в рамках БРИКС, продолжает расти. Об этом президент рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Посмотрите за предыдущие годы, как уменьшалась доля так называемой «Большой семёрки» в мировой экономике. Она же уменьшается из года в год. И как растёт доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс», — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Форум проходит с 18 по 21 июня, а главной темой ПМЭФ-2025 определены «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».