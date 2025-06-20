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Регион
20 июня, 15:33

Путин заявил о растущем влиянии БРИКС на мировую экономику

Путин: Пока доля G7 в мировой экономике продолжает уменьшаться, БРИКС — растёт

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что доля стран G7 в мировой экономике с каждым годом уменьшается, в то время как влияние стран, объединённых в рамках БРИКС, продолжает расти. Об этом президент рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Посмотрите за предыдущие годы, как уменьшалась доля так называемой «Большой семёрки» в мировой экономике. Она же уменьшается из года в год. И как растёт доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс», — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.

«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025
«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025

Форум проходит с 18 по 21 июня, а главной темой ПМЭФ-2025 определены «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем
Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин определил основное направление развития государства, отметив, что экономика страны должна опираться на высокотехнологичную базу.

Анастасия Никонорова
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