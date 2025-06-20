Объективное требование: Путин рассказал, какой должна быть экономика России

На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин обозначил ключевое направление развития страны. Он подчеркнул, что национальное хозяйство России должно обрести высокотехнологичный фундамент.

По словам главы государства, это не просто рекомендация, а безальтернативное требование, которое диктует нам сама современность и будущее.

«Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим», — сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.