Объективное требование: Путин рассказал, какой должна быть экономика России
Путин: Экономика РФ должна технологичнее для соответствия требованиям будущего
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На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин обозначил ключевое направление развития страны. Он подчеркнул, что национальное хозяйство России должно обрести высокотехнологичный фундамент.
По словам главы государства, это не просто рекомендация, а безальтернативное требование, которое диктует нам сама современность и будущее.
«Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим», — сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2025, подчеркнул, что технологический прорыв должен снизить уровень бедности в стране и повысить качество жизни людей. По словам российского лидера, каждый человек должен иметь доступ к новшествам в сфере технологий.