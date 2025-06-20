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Регион
20 июня, 13:19

Путин заявил, что технологический прорыв должен служить снижению уровня бедности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Любые технологические новинки должны служить цели снизить уровень бедности и повысить качество жизни, поэтому любой человек вправе иметь доступ к ним. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вопрос в том, как сделать так, чтобы позитивные технологические изменения распространялись повсеместно, чтобы новые цифровые технологические решения были доступны, позволяли странам или регионам, городам выходить на новый уровень развития, прогресса, подниматься вверх, добиваться того, чтобы эффект от технологического прорыва приносил благо, пользу всем, включая изменения структуры общества, снижение уровня бедности и повышение качества жизни», — отметил глава государства.

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Путин: Ежегодный рост ВВП России превысил 4%, обогнав среднемировой темп

Также Путин заявил в ходе мероприятия, что российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора. Он отметил, что вклад нефти, газа и других ресурсов в динамику ВВП страны постепенно снижается.

Татьяна Миссуми
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