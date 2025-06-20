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20 июня, 13:03

Путин: Российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что вклад нефти, газа и других ресурсов в динамику ВВП страны постепенно снижается.

«Ненефтегазовый ВВП России вырос в 2023 году на 7,2%, а в 2024 году на 4,9%, цифры весомые. Вклад сырьевой составляющей уже не является определяющими. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — сказал российский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.

Путин оценил рост российской экономики
Путин оценил рост российской экономики

Напомним, сегодня Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямую трансляцию смотрите на Life.ru. Вместе с ним в дискуссии примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Александра Мышляева
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