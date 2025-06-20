Путин: Российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора
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Российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что вклад нефти, газа и других ресурсов в динамику ВВП страны постепенно снижается.
«Ненефтегазовый ВВП России вырос в 2023 году на 7,2%, а в 2024 году на 4,9%, цифры весомые. Вклад сырьевой составляющей уже не является определяющими. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — сказал российский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.
Напомним, сегодня Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямую трансляцию смотрите на Life.ru. Вместе с ним в дискуссии примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле.