Путин: Российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора

Российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что вклад нефти, газа и других ресурсов в динамику ВВП страны постепенно снижается.

«Ненефтегазовый ВВП России вырос в 2023 году на 7,2%, а в 2024 году на 4,9%, цифры весомые. Вклад сырьевой составляющей уже не является определяющими. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — сказал российский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.