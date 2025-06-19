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Регион
19 июня, 11:19

Путин начал встречу с главным гостем ПМЭФ этого года

Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с президентом Индонезии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге стартовали переговоры на высшем уровне между Россией и Индонезией, ознаменовавшие начало второго дня рабочей программы президента РФ Владимира Путина в рамках ПМЭФ. Лидер Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом для укрепления двусторонних связей.

Диалог начнётся с беседы в узком формате, после чего к обсуждению присоединятся делегации обеих стран за официальным завтраком. Ключевым итогом станет подписание декларации о стратегическом партнёрстве, а также ряда межведомственных соглашений. Лидеры также планируют выступить с заявлением для прессы.

Для Прабово Субианто это не первое знакомство с Россией: в качестве министра обороны он участвовал в праздновании Дня Победы, а в декабре 2024 года посетил страну, ещё не вступив в должность президента. Российский лидер назвал его главным гостем Петербургского международного экономического форума 2025 года.

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Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, разговор был конструктивным и доверительным.

Оксана Попова
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