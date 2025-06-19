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19 июня, 10:04

Кремль анонсировал объёмное выступление Путина на ПМЭФ-2025

Песков: Выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2025 будет объёмным

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2025 будет объёмным. В своей речи глава государства даст оценку развития национальной экономики и обозначит основные направления её развития, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет объёмное выступление, это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика с точки зрения президента должна развиваться. И, конечно, где будут так или иначе содержаться оценки всей международной палитры, в рамках которой наша экономика существует и развивается», — объяснил представитель Кремля в интервью газете «Известия».

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А накануне вечером Владимир Путин встретился с главными редакторами информационных агенств со всего мира. На мероприятии присутствовали и представители ведущих СМИ из недружественных стран. Многих удивило столько позднее время для встречи — стали звучать предположения, что конференцию организовали таким образом, чтобы транслировать информацию на западную аудиторию, но в Кремле объяснили выбор времени загруженным графиком российского лидера.

Юрий Лысенко
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