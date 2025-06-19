Кремль анонсировал объёмное выступление Путина на ПМЭФ-2025

«Это будет объёмное выступление, это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика с точки зрения президента должна развиваться. И, конечно, где будут так или иначе содержаться оценки всей международной палитры, в рамках которой наша экономика существует и развивается», — объяснил представитель Кремля в интервью газете «Известия».