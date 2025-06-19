Предположение о том, что президент России Владимир Путин начал встречу с главными редакторами мировых информагентств поздним вечером, чтобы транслировать информацию на Запад, не соответствует действительности. Об этом рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал позднюю встречу Путина с представителями информагентств. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Это абсолютно не так. Президент работал до этого времени», — напомнил пресс-секретарь президента.

Песков пояснил, что вчерашний график Путина был крайне плотным. Среди прочего, российский лидер провёл длительное экономическое совещание, длившееся почти четыре часа, встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф, готовился к встрече с редакторами и долгое время провёл в консерватории. Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не ориентируется на западные стандарты, а, напротив, считает, что Запад должен адаптироваться к российским реалиям.