В Кремле объяснили, почему встреча Путина с главами информагентств прошла поздно
Песков: Путин поздно встретился с главредами информагентств из-за графика
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Предположение о том, что президент России Владимир Путин начал встречу с главными редакторами мировых информагентств поздним вечером, чтобы транслировать информацию на Запад, не соответствует действительности. Об этом рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал позднюю встречу Путина с представителями информагентств. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Это абсолютно не так. Президент работал до этого времени», — напомнил пресс-секретарь президента.
Песков пояснил, что вчерашний график Путина был крайне плотным. Среди прочего, российский лидер провёл длительное экономическое совещание, длившееся почти четыре часа, встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф, готовился к встрече с редакторами и долгое время провёл в консерватории. Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не ориентируется на западные стандарты, а, напротив, считает, что Запад должен адаптироваться к российским реалиям.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин провёл на полях ПМЭФ встречу с представителями ведущих мировых новостных агентств. В Кремле подтвердили, что среди приглашённых делегаты от медиаресурсов недружественных стран.