Песков назвал условие для восстановления отношений с США

Для России важно, чтобы в США была администрация, которая бы решала разногласия между государствами путём диалога. Такое условие для восстановления отношений с Америкой поставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Для нас важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объёма разногласий, которые неизбежно будут всегда между нашими странами, была готова решать эти разногласия путём диалога. Вот что важно для нас», — подчеркнул он.