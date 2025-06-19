Песков назвал условие для восстановления отношений с США
Песков: России важна готовность администрации США решать разногласия диалогом
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Для России важно, чтобы в США была администрация, которая бы решала разногласия между государствами путём диалога. Такое условие для восстановления отношений с Америкой поставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Для нас важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объёма разногласий, которые неизбежно будут всегда между нашими странами, была готова решать эти разногласия путём диалога. Вот что важно для нас», — подчеркнул он.
Ранее Песков сообщил, что трёхсторонний саммит между Россией, США и Украиной должен быть результатом продолжительной работы и достижения предварительных договорённостей. Поскольку на данный момент лидеры государств предпочитают вести переговоры о прекращении украинского конфликта отдельно друг от друга.