В Кремле назвали условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского состоится после длительной работы
Путин, Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, Dmytro Larin
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонний саммит между Россией, США и Украиной должен быть результатом продолжительной работы и достижения предварительных договорённостей.
«Такая встреча на высшем уровне (между РФ, США и Украиной — Прим. Life.ru), она должна быть результатом длительной работы», — отметил Песков в интервью РБК.
На данный момент российский президент Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и бывший комик Владимир Зеленский предпочитают вести переговоры о прекращении конфликта на Украине отдельно друг от друга.
Ранее Путин прокомментировал возможность встречи с Дональдом Трампом, отметив, что такой диалог мог бы быть полезным, но требует тщательной предварительной подготовки. Президент РФ также согласился с мнением лидера Белого дома, что спецоперация не началась бы, если бы президентом США был Трамп, а не Джо Байден.