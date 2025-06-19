В Кремле назвали условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

«Такая встреча на высшем уровне (между РФ, США и Украиной — Прим. Life.ru) , она должна быть результатом длительной работы», — отметил Песков в интервью РБК.

Ранее Путин прокомментировал возможность встречи с Дональдом Трампом, отметив, что такой диалог мог бы быть полезным, но требует тщательной предварительной подготовки. Президент РФ также согласился с мнением лидера Белого дома, что спецоперация не началась бы, если бы президентом США был Трамп, а не Джо Байден.