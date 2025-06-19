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19 июня, 08:14

В Кремле назвали условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского состоится после длительной работы

Путин, Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, Dmytro Larin

Путин, Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, Dmytro Larin

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонний саммит между Россией, США и Украиной должен быть результатом продолжительной работы и достижения предварительных договорённостей.

«Такая встреча на высшем уровне (между РФ, США и Украиной — Прим. Life.ru), она должна быть результатом длительной работы», отметил Песков в интервью РБК.

На данный момент российский президент Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и бывший комик Владимир Зеленский предпочитают вести переговоры о прекращении конфликта на Украине отдельно друг от друга.

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Ранее Путин прокомментировал возможность встречи с Дональдом Трампом, отметив, что такой диалог мог бы быть полезным, но требует тщательной предварительной подготовки. Президент РФ также согласился с мнением лидера Белого дома, что спецоперация не началась бы, если бы президентом США был Трамп, а не Джо Байден.

Алиса Хуссаин
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