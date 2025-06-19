Песков назвал важным итогом переговоров с Киевом возвращение домой молодёжи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ключевым достижением переговоров с Украиной стало возвращение домой множества раненых российских военнослужащих. По его словам, два раунда обсуждений, прошедших в Стамбуле, принесли значительный гуманитарный результат. Заявление он озвучил в интервью РБК.

«Большое количество, сотни наших молодых и тяжело больных, раненых ребят вернулись из Украины. Это ли результат? Это очень важный результат. Наши молодые ребята получили возможность вернуться. Также мы отдали молодых украинцев», — подчеркнул официальный представитель Кремля.