Песков назвал важным итогом переговоров с Киевом возвращение домой молодёжи
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ключевым достижением переговоров с Украиной стало возвращение домой множества раненых российских военнослужащих. По его словам, два раунда обсуждений, прошедших в Стамбуле, принесли значительный гуманитарный результат. Заявление он озвучил в интервью РБК.
«Большое количество, сотни наших молодых и тяжело больных, раненых ребят вернулись из Украины. Это ли результат? Это очень важный результат. Наши молодые ребята получили возможность вернуться. Также мы отдали молодых украинцев», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
После переговоров в Стамбуле в мае и июне 2025 года Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене пленными с начала конфликта. Стороны обменяли по 1000 военнопленных, включая тяжелораненых и молодых солдат до 25 лет. Также согласован обмен телами погибших. Обмены начались 23 мая, продолжились в июне, включая санитарные обмены тяжелораненых непосредственно с линии фронта.