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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 июня, 10:33

Мединский: Россия получила 78 тел своих воинов в обмен на останки 6060 ВСУшников

Обложка © Телеграм / Владимир Мединский

Обложка © Телеграм / Владимир Мединский

Россия получила 78 тел своих павших воинов в обмен на останки 6060 бойцов ВСУ в соответствии со «стамбульскими договорённостями». Об этом отчитался помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», – уточнил главный переговорщик.

По его словам, обмен военнопленными между сторонами продолжается. Россия и Украина наладили срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

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Передача первой партии тел погибших украинских военных была назначена на 7 июня, но не состоялась. Тогда Киев не забрал тела, что было расценено как проявление неуважения к погибшим. Рефрижераторы с телами почти неделю стояли в Брянской области. 11 июня после шумихи в СМИ Киев наконец забрал 1212 тел. А 13, 14 и 15 июня Украине переданы ещё по 1200 тел солдат ВСУ.

А 12 июня Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. С территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.


Андрей Бражников
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