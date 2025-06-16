Мединский: Россия получила 78 тел своих воинов в обмен на останки 6060 ВСУшников
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Россия получила 78 тел своих павших воинов в обмен на останки 6060 бойцов ВСУ в соответствии со «стамбульскими договорённостями». Об этом отчитался помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», – уточнил главный переговорщик.
По его словам, обмен военнопленными между сторонами продолжается. Россия и Украина наладили срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
Передача первой партии тел погибших украинских военных была назначена на 7 июня, но не состоялась. Тогда Киев не забрал тела, что было расценено как проявление неуважения к погибшим. Рефрижераторы с телами почти неделю стояли в Брянской области. 11 июня после шумихи в СМИ Киев наконец забрал 1212 тел. А 13, 14 и 15 июня Украине переданы ещё по 1200 тел солдат ВСУ.
А 12 июня Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. С территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.