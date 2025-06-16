Мединский: Россия получила 78 тел своих воинов в обмен на останки 6060 ВСУшников

Россия получила 78 тел своих павших воинов в обмен на останки 6060 бойцов ВСУ в соответствии со «стамбульскими договорённостями». Об этом отчитался помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», – уточнил главный переговорщик.