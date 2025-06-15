Ненужные души: Громкий скандал вынудил Украину забрать тела 4800 мёртвых солдат ВСУ

Украина по результатам переговоров в Стамбуле была вынуждена забрать тела ещё 1200 погибших солдат ВСУ 15 июня. Об этом информирует Координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными.

«Сегодня в рамках договорённостей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила ещё 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим», — пишет штаб.