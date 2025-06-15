Ненужные души: Громкий скандал вынудил Украину забрать тела 4800 мёртвых солдат ВСУ
Украине пришлось забрать тела ещё 1200 погибших солдат ВСУ из России 15 июня
Обложка © Координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными
Украина по результатам переговоров в Стамбуле была вынуждена забрать тела ещё 1200 погибших солдат ВСУ 15 июня. Об этом информирует Координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными.
«Сегодня в рамках договорённостей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила ещё 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим», — пишет штаб.
Теперь Киев намерен провести необходимые экспертизы для идентификации репатриированных тел. Там выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
Напомним, передача первой партии тел погибших украинских военных была назначена на 7 июня, но не состоялась. Тогда Киев не забрал тела, что было расценено как проявление неуважения к погибшим. Рефрижераторы с телами почти неделю стояли в Брянской области. 11 июня после шумихи в СМИ Киев наконец забрал 1212 тел. А 13 числа РФ передала Украине тела ещё 1200 погибших ВСУшников. 14 июня переданы ещё 1200 тел солдат ВСУ.