Путин и Си Цзиньпин обсудили обострение ближневосточного конфликта
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, разговор был конструктивным и доверительным.
«Разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящён в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — рассказал представитель Кремля журналистам.
Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставший лев» и атаковала иранские ядерные объекты. Своей целью еврейское государство декларировало уничтожение ядерной программы Ирана. В ходе ударов погибли многие военачальники Исламской Республики. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают обмениваться ударами.