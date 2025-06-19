Путин и Си Цзиньпин обсудили обострение ближневосточного конфликта

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, разговор был конструктивным и доверительным.

«Разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящён в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — рассказал представитель Кремля журналистам.