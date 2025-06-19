ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 10:29

Путин и Си Цзиньпин обсудили обострение ближневосточного конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, разговор был конструктивным и доверительным.

«Разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящён в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — рассказал представитель Кремля журналистам.

Путин подтвердил официальный визит в Китай осенью 2025 года
Путин подтвердил официальный визит в Китай осенью 2025 года

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставший лев» и атаковала иранские ядерные объекты. Своей целью еврейское государство декларировало уничтожение ядерной программы Ирана. В ходе ударов погибли многие военачальники Исламской Республики. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают обмениваться ударами.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Путин
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar