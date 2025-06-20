Путин: Ежегодный рост ВВП России превысил 4%, обогнав среднемировой темп

За последние два года российский ВВП увеличивался более чем на 4% в год, превышая среднемировые темпы роста. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин о росте российской экономики. Видео © Life.ru

«Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов, управленцев, благодаря инициативе, труду миллионов предпринимателей. Наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», — сообщил российский лидер.