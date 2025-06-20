Путин на ПМЭФ рассказал, что позволило ЦБ начать снижать ключевую ставку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
Президент России Владимир Путин сообщил, что благоприятная инфляционная динамика открыла возможность для начала осторожного смягчения денежно-кредитной политики.
«Инфляция складывается лучше прогнозов, и это уже дало основание для первых шагов в сторону смягчения политики ЦБ», — отметил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Центробанк впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку — по итогам июньского заседания совета директоров она опустилась с 21% до 20% годовых.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня при информационной поддержке Life.ru.