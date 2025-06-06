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6 июня, 10:32

ЦБ впервые почти за три года понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку до 20%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России понизил ключевую ставку с 21% до 20%. Также решение Совет директоров ЦБ принял впервые почти за три года. По данным регулятора, инфляционное давление продолжает снижаться, и российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Тем не менее, в ЦБ заявили, что продолжат проводить жёсткую денежно-кредитноую политику, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения цен.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — говорится в сообщении Банка России.

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Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума21%. Затем ЦБ несколько раз сохранял этот показатель. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждали» экономику.

Александра Вишнякова
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