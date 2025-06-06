ЦБ впервые почти за три года понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку с 21% до 20%. Также решение Совет директоров ЦБ принял впервые почти за три года. По данным регулятора, инфляционное давление продолжает снижаться, и российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Тем не менее, в ЦБ заявили, что продолжат проводить жёсткую денежно-кредитноую политику, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения цен.