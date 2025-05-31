Костин согласился заключить пари на 10 щелчков о снижении ключевой ставки ЦБ

Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари своему первому заместителю Дмитрию Пьянову после его прогноза о сохранении ключевой ставки Банка России. Костин уверен, что ставка будет снижена, и аргументировал свою позицию наблюдаемыми экономическими тенденциями. Об этом сообщает РБК.

«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции», — заявил Костин.

Он отметил, что инфляционные ожидания пока остаются высокими, но при этом выразил уверенность в аналитическом потенциале регулятора. По словам главы ВТБ, предугадать точное направление движения ставки способны лишь специалисты Центробанка. Он образно назвал их «магистрами игры», обладающими «сакральным знанием».

Формат пари оказался нестандартным — Костин уточнил, что это «пари на 10 щелчков». Что именно он имел в виду, не раскрывается, однако, судя по тону, речь идёт о дружеском или символическом споре.