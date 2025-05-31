Костин согласился заключить пари на 10 щелчков о снижении ключевой ставки ЦБ
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Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари своему первому заместителю Дмитрию Пьянову после его прогноза о сохранении ключевой ставки Банка России. Костин уверен, что ставка будет снижена, и аргументировал свою позицию наблюдаемыми экономическими тенденциями. Об этом сообщает РБК.
«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции», — заявил Костин.
Он отметил, что инфляционные ожидания пока остаются высокими, но при этом выразил уверенность в аналитическом потенциале регулятора. По словам главы ВТБ, предугадать точное направление движения ставки способны лишь специалисты Центробанка. Он образно назвал их «магистрами игры», обладающими «сакральным знанием».
Формат пари оказался нестандартным — Костин уточнил, что это «пари на 10 щелчков». Что именно он имел в виду, не раскрывается, однако, судя по тону, речь идёт о дружеском или символическом споре.
Ранее сообщалось, что Банк России зафиксировал усиление рисков перегрева на рынке новостроек. В первом квартале 2025 года индекс, отражающий вероятность образования ценового пузыря, поднялся до 1,6 пункта — максимального уровня с 2016 года. Эксперты регулятора предупреждили, что стремительный рост цен может не соответствовать фундаментальным факторам. Также в Центробанке прокомментировали меры относительно ключевой процентной ставки в ближайшем будущем. Как сообщил зампред центрального регулятора, на заседании 6 июня будет обсуждаться более широкий, чем обычно, спектр решений по этому вопросу.