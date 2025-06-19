«Надо думать»: Набиуллина рассказала, как улучшить экономику в России

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что прежние факторы, обеспечивавшие рост российской экономики в последние два года, в значительной мере исчерпали свой потенциал.

На сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» она согласилась с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым. По её мнению, прежняя модель экономического роста уже не работает на страну, и настало время задуматься о создании новой стратегии развития.

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста», — заявила Набиуллина.