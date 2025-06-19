«Надо думать»: Набиуллина рассказала, как улучшить экономику в России
Набиуллина: Ряд аспектов роста экономики России себя изжили
Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что прежние факторы, обеспечивавшие рост российской экономики в последние два года, в значительной мере исчерпали свой потенциал.
На сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» она согласилась с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым. По её мнению, прежняя модель экономического роста уже не работает на страну, и настало время задуматься о создании новой стратегии развития.
«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста», — заявила Набиуллина.
Глава ЦБ пояснила, что предыдущий экономический подъем базировался на использовании доступных ресурсов, таких как капитал банковской системы, обеспечивавший активное кредитование. Сейчас такие инструменты не принесут никаких результатов.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что снижение ключевой ставки Центрального банка на один процентный пункт высвобождает для бюджета России около 260 миллиардов рублей. Напомним, 6 июня ЦБ РФ впервые за почти три года снизил ключевую ставку на 1%, до 20% годовых, объяснив это уменьшением инфляционного давления и переходом к сбалансированному экономическому росту.