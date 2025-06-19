ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 08:12

«Надо думать»: Набиуллина рассказала, как улучшить экономику в России

Набиуллина: Ряд аспектов роста экономики России себя изжили

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что прежние факторы, обеспечивавшие рост российской экономики в последние два года, в значительной мере исчерпали свой потенциал.

На сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» она согласилась с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым. По её мнению, прежняя модель экономического роста уже не работает на страну, и настало время задуматься о создании новой стратегии развития.

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что предыдущий экономический подъем базировался на использовании доступных ресурсов, таких как капитал банковской системы, обеспечивавший активное кредитование. Сейчас такие инструменты не принесут никаких результатов.

Россиянам объяснили, как снижение ставки отразится на выдаче кредитов
Россиянам объяснили, как снижение ставки отразится на выдаче кредитов

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что снижение ключевой ставки Центрального банка на один процентный пункт высвобождает для бюджета России около 260 миллиардов рублей. Напомним, 6 июня ЦБ РФ впервые за почти три года снизил ключевую ставку на 1%, до 20% годовых, объяснив это уменьшением инфляционного давления и переходом к сбалансированному экономическому росту.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Эльвира Набиуллина
  • ПМЭФ-2025
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar