Мантуров раскрыл, сколько бюджет РФ экономит на снижении ключевой ставки

Снижение ключевой ставки всего на один процентный пункт высвобождает для российского госбюджета порядка 260 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на РБК-ТВ.

«Чтобы вы просто себе представляли, что это такое: 1 п.п. ключевой ставки — это примерно 260 млрд рублей экономии для федерального бюджета, имею в виду субсидиарные программы в целом по всем отраслям экономики», — подчеркнул он.