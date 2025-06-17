Мантуров раскрыл, сколько бюджет РФ экономит на снижении ключевой ставки
Мантуров: Снижение ключевой ставки на 1 п.п. экономит бюджету ₽260 млрд
Обложка © Life.ru
Снижение ключевой ставки всего на один процентный пункт высвобождает для российского госбюджета порядка 260 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на РБК-ТВ.
«Чтобы вы просто себе представляли, что это такое: 1 п.п. ключевой ставки — это примерно 260 млрд рублей экономии для федерального бюджета, имею в виду субсидиарные программы в целом по всем отраслям экономики», — подчеркнул он.
Мантуров уточнил, что это касается не только промышленных предприятий, но и сфер ипотеки, сельского хозяйства и многих других отраслей, которые получают федеральные и региональные субсидии. Первый вице-премьер заявил, что рассчитывает на положительное влияние перемен на все сферы и в дальнейшем.
Напомним, что 6 июня ЦБ РФ впервые за неполных три года снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 20% годовых. Такое решение обусловлено снижением инфляционного давления и выходу на траекторию сбалансированного роста. Впрочем, глава центрального регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что если инфляция прекратит снижаться, или начнёт расти, ключевая ставка может быть повышена.