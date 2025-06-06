Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае роста инфляции
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в случае прекращения устойчивого снижения инфляции или её роста возможно повышение ключевой ставки. Соответствующее заявление она озвучила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более — начнёт расти, не исключено повышение ключевой ставки», — пояснила глава ЦБ.
Напомним, сегодня, 6 июня, Центробанк, вопреки базовому прогнозу аналитиков, снизил ключевую ставку до 20% годовых. Такое решение Совет директоров принял впервые почти за три года. По данным регулятора, инфляционное давление продолжает снижаться, и российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.