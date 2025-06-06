«Тренд на снижение»: Life.ru узнал у экономиста, насколько сильно упадёт ключевая ставка к концу года

В России официально начался «цикл на снижение» ключевой ставки. Об этом Life.ru рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев. По его словам, Центробанк начал действовать мягче, чем ожидал рынок: вместо ожидаемых 21% ставка составила 20%. Но это только начало, уверен эксперт.

По мнению аналитика, такое снижение выгодно и для граждан, и для бюджета, особенно на фоне рецессии в гражданском секторе. При этом рубль, несмотря на инфляцию в 6–7%, останется валютой сбережений, а вклады — самым популярным и надёжным способом сохранить деньги. Экономист уверен, что ключевая ставка до конца текущего года снизится до 16%. А с 2026-го она будет в районе 12–13%.

Тем, кто хотел какую-нибудь машинку в кредит, квартирку в ипотеку, стоит подождать хотя бы до конца года, когда будет 16%. А лучше подождать и дальше — ставка будет снижаться. Но всё-таки главное, что цикл начался, тренд на снижение ставки начался. Александр Разуваев Экономист, аналитик

Разуваев добавил, что теневая ликвидность может частично перетечь на фондовый рынок и в проекты приватизации, но депозиты всё равно сохранят лидирующую позицию. Цифровой рубль, по его мнению, станет лишь удобным и безопасным дополнением к существующим финансовым инструментам.