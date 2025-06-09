Россиянам объяснили, как снижение ставки отразится на выдаче кредитов

Снижение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки не сильно повлияет на жителей России. Такое заявление в эфире радио «Комсомольская правда» сделал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Можно рассматривать данную ситуацию как кардинальное изменение политики Центрального банка. Безусловно, под давлением правительства и промышленности он продемонстрировал готовность двигаться в этом направлении. Но снижение на 1% практически не изменит ситуацию с кредитами», — приводит kp.ru слова специалиста.

Экономист объяснил, что снижение на один процент слишком незначительное явление для того, чтобы россиянам стало проще оформлять займы. По словам Сафонова, большая часть кредитов уже выданы по прежним ставкам, а потребительские кредиты в стране всё равно остаются очень дорогими.