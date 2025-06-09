Россиянам объяснили, как снижение ставки отразится на выдаче кредитов
Экономист Сафонов: Снижение ключевой ставки окажется малозаметным для россиян
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Снижение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки не сильно повлияет на жителей России. Такое заявление в эфире радио «Комсомольская правда» сделал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
«Можно рассматривать данную ситуацию как кардинальное изменение политики Центрального банка. Безусловно, под давлением правительства и промышленности он продемонстрировал готовность двигаться в этом направлении. Но снижение на 1% практически не изменит ситуацию с кредитами», — приводит kp.ru слова специалиста.
Экономист объяснил, что снижение на один процент слишком незначительное явление для того, чтобы россиянам стало проще оформлять займы. По словам Сафонова, большая часть кредитов уже выданы по прежним ставкам, а потребительские кредиты в стране всё равно остаются очень дорогими.
Что касается вкладов, то здесь, по словам эксперта, резкого оттока или притока денег не будет. Экономист уточнил, что многие россияне уже разместили свободные средства по высоким ставкам, и им выгодно продолжать держать деньги в банках. А самим регуляторам это даже на руку, пояснил Сафонов.
Напомним, что 6 июня ЦБ РФ впервые за неполных три года снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 20% годовых. Такое решение обусловлено снижением инфляционного давления и выходу на траекторию сбалансированного роста. Впрочем, глава центрального регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что если инфляция прекратит снижаться, или начнёт расти, ключевая ставка может быть повышена.