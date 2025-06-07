Эксперты объяснили, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на экономике России

Экономисты прогнозируют позитивные изменения в российской экономике после снижения ключевой ставки Центробанком. Как отмечает Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал», это решение может стимулировать инвестиционную активность и улучшить деловой климат.

«Снижение ставки может оказать благотворное влияние за счёт существенного улучшения настроений в бизнес-сообществе и возможностей по рефинансированию кредитов и займов, размещения облигационных выпусков», — пояснил эксперт в интервью RT.

Он подчеркнул, что сама перспектива смягчения денежно-кредитной политики уже повышает степень оптимизма при формировании экономических прогнозов и бизнес-планов. Валютный рынок, по оценкам аналитика, отреагирует на это решение достаточно сдержанно: в ближайшие дни доллар продолжит консолидацию у отметки 80 рублей. Такая стабильность курса поддерживается текущими экономическими тенденциями.

Спартак Соболев, начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс», обратил внимание на уже начавшийся процесс адаптации финансового сектора: ставки по депозитам некоторые коммерческие банки заранее начали постепенно снижать. Ставки по кредитам, вероятно, также могут корректироваться в меньшую сторону. По его словам, Центробанк фиксирует признаки постепенного выхода экономики на траекторию сбалансированного роста.