Эксперты объяснили, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на экономике России
Аналитик Александров: Снижение ключевой ставки позитивно отразится на бизнесе
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Экономисты прогнозируют позитивные изменения в российской экономике после снижения ключевой ставки Центробанком. Как отмечает Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал», это решение может стимулировать инвестиционную активность и улучшить деловой климат.
«Снижение ставки может оказать благотворное влияние за счёт существенного улучшения настроений в бизнес-сообществе и возможностей по рефинансированию кредитов и займов, размещения облигационных выпусков», — пояснил эксперт в интервью RT.
Он подчеркнул, что сама перспектива смягчения денежно-кредитной политики уже повышает степень оптимизма при формировании экономических прогнозов и бизнес-планов. Валютный рынок, по оценкам аналитика, отреагирует на это решение достаточно сдержанно: в ближайшие дни доллар продолжит консолидацию у отметки 80 рублей. Такая стабильность курса поддерживается текущими экономическими тенденциями.
Спартак Соболев, начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс», обратил внимание на уже начавшийся процесс адаптации финансового сектора: ставки по депозитам некоторые коммерческие банки заранее начали постепенно снижать. Ставки по кредитам, вероятно, также могут корректироваться в меньшую сторону. По его словам, Центробанк фиксирует признаки постепенного выхода экономики на траекторию сбалансированного роста.
Эксперт также отметил вклад укрепления рубля в замедление инфляционных процессов: курс российской валюты на рынке сохраняет границы среднесрочного растущего тренда, замедлив его в недельном диапазоне: 78—84 рубля за доллар, 88—94 рубля за евро, 10,80—11,40 рубля за юань. Такая динамика способствует стабилизации цен на импортные товары, что в целом положительно сказывается на инфляционной ситуации.
Напомним, 6 июня ЦБ РФ впервые за неполных три года снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 20% годовых. Такое решение обусловлено снижением инфляционного давления и выходу на траекторию сбалансированного роста. Впрочем, глава центрального регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что если инфляция прекратит снижаться, или начнёт расти, ключевая ставка может быть повышена.