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6 июня, 13:33

Набиуллина призвала ограничить практику льготного кредитования

Набиуллина: За льготные кредиты «платят» те, кто берёт их ставкам рынка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая после заседания Совета директоров ЦБ, заявила о необходимости ограничить практику льготного кредитования, сосредоточив его исключительно на приоритетных областях. По её словам, широкое распространение льготных кредитов приводит к увеличению финансовой нагрузки на тех, кто вынужден брать кредиты по рыночным ставкам.

«Льготные кредиты должны быть по очень значимым приоритетам, потому что следствием массового применения субсидируемых кредитов, чтобы инфляция не ускорялась, ЦБ приходится держать ключевую ставку высокой для всех остальных. То есть, по сути дела, за эти льготы платят те, кто получают кредиты по более высоким рыночным ставкам», — пояснила глава регулятора.

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Ранее сообщалось, что ЦБ РФ вопреки базовому прогнозу аналитиков, снизил ключевую ставку до 20% годовых. Такое решение Совет директоров принял впервые почти за три года. По данным регулятора, инфляционное давление продолжает снижаться, и российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Наталья Демьянова
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