Набиуллина призвала ограничить практику льготного кредитования

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая после заседания Совета директоров ЦБ, заявила о необходимости ограничить практику льготного кредитования, сосредоточив его исключительно на приоритетных областях. По её словам, широкое распространение льготных кредитов приводит к увеличению финансовой нагрузки на тех, кто вынужден брать кредиты по рыночным ставкам.

«Льготные кредиты должны быть по очень значимым приоритетам, потому что следствием массового применения субсидируемых кредитов, чтобы инфляция не ускорялась, ЦБ приходится держать ключевую ставку высокой для всех остальных. То есть, по сути дела, за эти льготы платят те, кто получают кредиты по более высоким рыночным ставкам», — пояснила глава регулятора.